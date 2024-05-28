Павел Брагин: Я человек не из политики, глубоко корнями не врос

Фото Константина Леньков, ЗАКС.Ру

Депутат МО "Ульянка" Павел Брагин заявил о намерениях побороться за кресло губернатора Петербурга. В интервью ЗАКС.ру он рассказал о проблемах экологии, обновлении партии "Зеленые", от которой выдвигается, а также о том, как пришел в политику (и как это связано с утками) и чего хочет добиться в ходе кампании.

- С чем вы идете на выборы?

- Мы идем с программой социальной справедливости. Она касается не только экологии, хотя это очень важно – вне зависимости от уровня благосостояния и места проживания все имеют право дышать чистым воздухом, есть здоровые, экологически безопасные продукты, иметь доступ к честным мониторингам окружающей среды и участвовать в решении местных, региональных и федеральных экологических проблем.

Мы сейчас получаем последние наказы избирателей и готовы в ближайшее время представить свою обновленную программу. Она будет касаться всех сфер: науки, здравоохранения, образования, строительства и обеспечения жильем и так далее. Во всех сферах требуются социально справедливые решения. Человечество ведь тоже должно выжить и жить комфортно. Для того, чтобы реализовать такие решения, мы предложим программу великого поворота. Она про развитие общества и экономики в целом в другом направлении. Про поворот в понимании что такое качество жизни, пересмотр принципов потребления, это другие приоритеты в развитии науки, энергетики, это наконец другое воспитание общества.

- Над решением каких экологических проблем Санкт-Петербурга вы будете работать?

- Наш город, любимый мной и нашими жителями, нуждается в большем количестве зелени и чистом воздухе, и мы говорим не только про парки, но мы говорим и про сохранение определенного культурного наследия, когда деревья были высажены вдоль набережных, чего мы сейчас не замечаем. Есть большие проблемы с вывозом строительных отходов. У нас история была в Красносельском районе, где свалка была обнаружена рядом с акваторией Финского залива. Все это от того, что не существует достаточного контроля или мотивации на переработку строительных отходов. Бизнес может увезти отходы и сбросить - никто за это ничего не сделает, их не ловят. Конечно, это выгодней, чем за большие деньги покупать установки, чтобы перерабатывать строительный мусор во что-то более полезное. Для этого нам нужна лучшая система контроля. Например, ГЛОНАСС тот же самый. Это не очень дорого, достаточно реализуемо. Если мы такой системой усилим все транспортные грузовые средства, то будем понимать, кто куда уехал, где и как загрузился. У нас сейчас развивается ударными темпами IT-отрасль, которая может все это анализировать. Мы можем исключить в принципе участие человека в этой схеме, снизив любую коррупционную составляющую. Также безусловно, наш город нуждается в усилении экопросвещения. Не везде есть раздельный сбор. Даже в новых школах - в них не предусмотрены контейнерные площадки под раздельный сбор отходов. В это тоже нужно внести коррективы. Таких мелочей на самом деле много, это тормозит развитие города. Есть сложности в решении данной проблемы и со старым фондом. Там очень сложно машинам забрать это все. Резюмируя, чтоб город был современным мегаполисом дружелюбным к собственным жителям необходимо усиление экологического воспитания, создание необходимой инфраструктуры с учетом старого фонда. Для этого нужна не только добрая воля людей, но и, какие-то денежных преференций за то, что они разделяют отходы.

- На какие еще проблемы в Петербурге стоит обратить внимание?

- Для такого мегаполиса категорически не хватает метро. С транспортной доступностью многое предстоит сделать. Необходимо развивать сетку метро. В Ульянке мы как раз долго ждем ее. Известно, что тоннели там более-менее раскопаны, но, по словам коллег, с которыми я общался, самое дорогое - это внутренняя отделка тоннеля и создание наземного входа. Город уже заждался. Поэтому триллион дохода, помимо того, что это действительно большая заслуга текущей администрации, это важный показатель возможностей по ускорению создания и развития всей инфраструктуры.

- Как вообще занялись политикой?

- Я был аполитичным, следил только за геополитикой. Как обычный человек эмпатичный я люблю природу и животных. Они беззащитны перед человеком и им нужна наша помощь и поддержка не меньше чем людям. Так получилось, что у нас на речке Новой начали массово гибнуть утки. И рыба перед этим передохла. Оказалась проблема очень простая - в аэропорту Пулково была реконструкция, и у него изменился немного наклон некоторых полос. Часть отходов после зимы попадали в нашу реку. По сути это спирт, антиобледенитель. Спирт есть спирт, им любят питаться простейшие организмы. Одни из них сине-зеленые водоросли. Они в застоявшихся водоемах очень хорошо пахнут, особенно в жаркую пору. Это было как раз жаркое лето. Пять лет до эндшпиля длилась эта история. Водорослей с каждым годом становилось больше. Чем больше их становится, тем больше они поглощают углерод, кислород. Рыбам просто нечем дышать. Я подкинул тогда действующему депутату Никешину Сергею Николаевичу мертвых уток к приемной. Написали еще плакат "Сергей Николаевич, просим вмешаться". Я про рыбу еще не знал, но факт массовой гибели водоплавающих птиц меня ужаснул, а ведь рядом гуляют дети! Через день кто-то скинул в "Фонтанку" и понеслась. В итоге все дошло даже до Урганта. История раскрутилась. Начали появляться разного рода личности, которые на этом хотели хайпануть, получить политические дивиденды на этом.

- При этом непричастные к акции?

- Да, никаким образом с нашей борьбой они связаны не были. Я понял, что проблема не будет решена. Власть расценит это все как политический протест и прочее. Могут под ковер загнать. Речка может гнить бесконечно. Нам удалось ситуацию правильным образом подать. Туда приезжала группа Следственно комитета. Предварительно был разговор, чтобы мы людей привели, чтобы они рассказали о своих проблемах. У людей с астмой на здоровье действительно сказывалось. Мы с моими коллегам активно поработали, расклеили объявления. Следственный комитет удивился, когда мы к ним привели 300-400 человек. После этого Александр Иванович Бастрыкин лично со мной встретился. В Москве такая же история была, и она продолжается. Но в Москве ничего сделать не могут. Санкт-Петербург в этом плане прецедент сильнейший. Тут надо опять же сказать спасибо всем причастным.

- Все это побудило стать мундепом?

- Даже не это побудило идти в мундепы. Я не думал о политике в тот момент. Главный триггер для меня случился, когда мы попросили действующих депутатов организовать людей. Вместо этого они начали писать, что все, что мы сделали, сделали они. Предыдущий созыв Ульянки. Мне это очень не понравилось и я пошел на принцип. Если я сильно закусываюсь, я иду до конца. Есть у меня такая принципиальная позиция. Да, потом начали решать вопрос с воздухом, несколько локальных историй. Мы смогли помочь, так сказать, некоторым предприятиям осознать, что нужно почаще менять фильтры. Кому-то наоборот, дополнительную систему дожига. Например, у нас недалеко от Ульянки, в 800 метрах находится крематорий. В нем сжигают часть просроченных пищевых отходов, трупики животных, которые идут от ветеринарки. Доставало до нас в определенные моменты. Запах очень тошнотворный был. Они дожиг поставили, выбрали время наиболее благоприятствующей погоды, молодцы. Какое-то время там камеры стояли, народ наблюдал, что ночью они не работают. Мы ее промониторили год-полтора. Видно, что они исправились. Я понимаю, что один из главных шагов, который может решить это в дальнейшем - это установка онлайн-датчиков. Сейчас такие ставят, по моему, на 200 самых загрязняющих предприятий по всей России. Я считаю, надо на каждом предприятии устанавливать, которое имеет трубу. Потому что это будет побуждать их фильтры менять и следить за ситуацией.

- Возвращаясь к теме выборов. Что важнее: победа или участие?

- "Зеленые" вообще никак не были представлены долгое время на политической арене Санкт-Петербурга. Странные истории были с руководством, которое ушло в небытие. Сейчас полностью сменился состав. Объективно, наша задача заявить о себе, попытаться победить, приложить максимум усилий к этому. Если я не выкладываюсь, то какой в этом смысл опять же? Успешность нашего выступления покажет, какое количество жителей нас поддержит. Это возможность вести диалог с властью, о том, чтобы мы могли маркировать какие-нибудь проблемы как представители тех людей, которые отдали за нас голос. Это очень важно. В этом плане жители могут рассчитывать, отдавая свой голос, что он в любом случае будет и услышан, и в дальнейшем использован нами для того, чтобы всеми силами решать проблемы.

- Говоря про голоса. Может уже есть приблизительные числа, сколько подписей от избирателей вы рассчитываете получить, и количество муниципальных депутатов?

- Про избирателей я пока не взялся бы говорить. Я долгое время работал в экологическом волонтерском центре, а через него прошли все муниципалитеты - обучали несколько лет. Люди, которые разделяют экологическую повестку, есть в разных партиях. И дети у них живут здесь. Да, есть наметки, чтобы реально пройти муниципальный фильтр. Есть опять же коллеги… У меня в первую очередь по юго-западу связи, плюс очень сильным подспорьем для меня стал ГУП "Минерал", потому что я два года обучал муниципалов, как нужно работать с их полномочиями.

- Предположим, вам удалось собрать определенное число подписей. Если бы вам накануне выборов предложили место, например, зампреда комитета по природопользованию, согласились бы на предложение и сняли бы свою кандидатуру?

- Нет. Тут тоже надо понимать, с одной стороны да, моя сфера, с другой стороны занимаясь непосредственно экологическими вопросами, ты становишься частью системы очень плотно и определенные вещи ты не можешь говорить. Условное снятие кандидатуры ради получения должности – сомнительная история. После выборов рассмотреть возможность предложения, по итогам - это возможно, да, но опять же советником каким-нибудь, где ты можешь повлиять, подсказать, быть над этой историей.

- При этом не быть системным?

- Да, что-то такого плана. По крайней мере, на текущий момент. Опять же, аппарат же сложился тоже не так просто. Есть определенные свои механизмы. Они обычному жителю непонятны. Я когда стал муниципальным депутатом и поработал в ГУП "Минерал", много чего узнал. Понимаю, что еще не все нюансы осознаю. Не во всем до конца разбираюсь и такая нейтральная позиция, в том числе, позволит приобрести необходимый дополнительный опыт. Это очень важно, потому что наломать дров очень легко. Многие приходят сразу "Я тут порядок наведу, всех поувольняю". Извини, друг, ты придешь, поувольняешь - так еще хуже станет. Люди тебя возненавидят. Ты первым делом пойди разберись, как эта система работает, а потом уже начинай вносить точечные изменения. Вот это верный подход.

- А на муниципальную кампанию подаваться будете?

- Безусловно, в любом случае и там, и там буду подаваться. Также от "Зеленых", я руководитель регионального отделения.

- Как "Зеленые" готовятся к муниципальной кампании?

- Мы сейчас занимаемся помещением. Полноценно объявить "Приходите к "Зеленым" и участвуйте в выборах" мы сейчас не можем. Ограничены в возможностях. Пока что это по большей части друзья, друзья друзей, знакомые, которым интересно, которые хотят улучшить что-то по экологии или попробовать себя на политической арене. Которые не запятнали себя какими-нибудь негативными историями и следуют патриотической повестке. Это тоже для меня важно, потому что я патриот. Есть у нас кандидатов до 50 человек. Наша задача по возможности завести где только можно хотя бы по одному-два человека, чтобы эти люди могли какое-то влияние иметь, помочь муниципалитетам правильно расставлять приоритеты и контролировать исполнение. Потихонечку шаг за шагом выстроим со своего уровня работу, мероприятия какие-то. Подготовим плацдарм для будущего продвижения. План хороший, надеюсь.

- В иных партиях, кроме "Зеленых", вы не состояли, однако до этого сотрудничали с эсерами и "Новыми людьми". Как с ними пути разошлись?

- Надеялся, что справедливороссы полноценно возьмут экологическую повестку, но нет. К Надежде Тихоновой я очень хорошо отношусь, но вот эта история о попытках хайпануть.... Я посмотрел как обыгрывалась проблематика, и понял, что не то. Была попытка от "Новых людей". Было много знакомых, которые пошли от "Новых людей" были надежды что они современнее. Конечно же, почему не попробовать. Меня предложили даже на Госдуму. С "Новыми людьми" тоже не задалось, потому что оказались не про экологию.

- Казалось, что они большое внимание уделяют этому вопросу.

- Мне тоже казалось раньше, но тем не менее нет. У них вся экология на уровне "мы покормили собачек". Это конечно здорово, собачки, да. Это не то. У них много интересных историй. Они действительно неплохи по бизнесу. Их конек и огромный ресурс - это деньги реальные. Экология более сложная. Изначально были разговоры, что планируется создание некоего органа, совета в котором и экологическим проблемам будет уделено достойное место, но это история умерла. Когда "Зеленые" начали перетрансформироваться, они начали искать новые лица, а у меня с Пулково история достаточно серьезная. Она гремела и в Смольном, и на уровне полпредства мы с ней выходили. "Зеленые" вышли на меня. В других партиях я не отвечал вообще ни за что, не будучи их членом: меня выдвинули, не выдвинули, договорились, не договорились. Я же человек не из политики, глубоко корнями не врос. Достаточно обычный парень. А будучи главой реготделения я понимаю, что вижу свою работу, отвечаю за людей. Ну и попытаться действительно сделать такую менее политизированную политическую партию, чем все остальные.

Беседовал Константин Леньков