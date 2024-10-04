Миронов встретился с петербургскими соратниками

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов прибыл в Петербург, где встретился с местными партийцами, сообщила 4 октября глава городского отделения партии Надежда Тихонова в своем Telegram-канале. Темой встречи стало подведение итогов прошедших выборов и дальнейшие планы на 2026 год, в котором должны пройти выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы.

"Состоялась встреча председателя партии Сергея Миронова с лидерами муниципальных команд Санкт-Петербурга. Обсуждался ход избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных советов, подведены итоги. Также обсуждались планы регионального отделения партии на предстоящий избирательный цикл", - написала Тихонова.

На собрании присутствовали экс-глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина, активист Ярослав Костров, а также предприниматель и общественник Александр Колос, который баллотировался в Заксобрания Петербурга.

По итогам муниципальных выборов из более чем полутора тысяч мандатов справедливороссы смогли получить лишь 12 мест в местных советах. Колос на довыборах в Заксобрание занял последнее место. От губернаторской кампании СРЗП отказались, хотя намеревались выдвинуть Тихонову. Она не стала баллотироваться из-за невозможности преодолеть так называемый "муниципальный фильтр".

Константин Леньков / Фото Надежда Тихонова