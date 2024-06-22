ГИК опубликовал список мундепов, поддержавших Беглова

На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии появился список с именами муниципальных депутатов, которые поддержали кандидатуру Александра Беглова на выборах высшего должностного лица Петербурга. Всего за него расписались 162 муниципала. Для успешного прохождения "муниципального фильтра" он должен был предоставить не менее 155 автографов из не менее 84 МО.

Среди подписавшихся в основном главы муниципальных образований, избранные в советы от "Единой России", а также те, кто сменил партию за прошедшие пять лет, например, глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова и глава МО "Остров Декабристов" Алексей Захаров. Еще в списке есть автограф главы МО "Владимирский округ" Дениса Тихоненко.

Напомним, прохождение муниципального фильтра - обязательное условие для регистрации кандидата на выборах губернатора вне зависимости от того, баллотируется он от партии или в качестве самовыдвиженца. Различные политические силы неоднократно выступали за снижение муниципального фильтра, однако большинство в лице депутатов "Единой России" в городском парламенте отклоняют соответствующие предложения. Из-за невозможности пройти через муниципальный фильтр уже отказалась от участия в голосовании глава петербургских справедливороссов Надежда Тихонова.

Напомним, выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. По состоянию на 22 июня на выборы заявился 21 кандидат.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру