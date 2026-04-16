Новости 16 апреля 2026, 13:22

Стенд Петербурга на ПМЭФ в 2026 году обойдется в 186,6 млн рублей

Смольный потратит 186,6 млн рублей на стенд Петербурга на ПМЭФ в 2026 году, следует из информации на сайте госзакупок. Заказчиком выступил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Изначальная стоимость контракта составляла 200,3 млн рублей. Победитель аукциона предложил цену более чем на 14 млн ниже. 

Конкурс стартовал 20 марта. Подрядчик обязан разработать дизайн-проект экспозиции, изготовить декорации, подобрать световое оборудование, организовать кейтеринг, обеспечить техническое обслуживание и демонтаж стенда и другое. 

Общая площадь стенда Петербурга на международном экономическом форуме в 2026 году составит 1 679 кв. м. На нем смогут находиться до 500 человек. Для проведения мероприятий предусмотрены конгресс-зона, открытая зона деловых контактов, зона для переговоров и съемочный павильон.

В 2025 году подрядчиком выступило ООО "Р2 Экспо". За подготовку стенда Петербурга организации заплатили 107,5 млн рублей.

ПМЭФ-2026 традиционно пройдет на базе КВЦ "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Активная подготовка к проведению форума началась в феврале. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


