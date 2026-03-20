Стоимость участия Петербурга в ПМЭФ вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом

Северная столица готова заплатить до 200,3 млн рублей за организацию экспозиции и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума, обратил внимание ЗАКС.Ру. Это почти вдвое превышает сумму, которую Петербург заплатил в рамках аналогичного контракта в 2025 году. Информация о новом конкурсе появилась на сайте госзакупок 20 марта, заказчиком выступает городской комитет по государственному заказу.

Как и ранее, в 2026 году местом проведения ПМЭФ выступит "Экспофорум". Общая площадь стенда Петербурга составит не менее 1 679 квадратных метров без учета второго этажа. Предполагается, что на стенде смогут комфортно и безопасно находиться до 500 человек. На территории разместятся конгрессная зона в виде амфитеатра, открытая зона деловых контактов, информационная и экспозиционная зоны, закрытая и VIP-зоны для переговоров, съемочный павильон для СМИ, площадка для пресс-службы и технические помещения.

От подрядчика ждут, что он разработает дизайн-проект и обустроит в соответствии с ним экспозицию. В технической документации упоминаются виды мебели и техники для обустройства пространств, от барных стульев до конференц-столов и плазменных панелей. Также победителю конкурса предстоит организовать кейтеринг, подготовить презентационную продукцию и поставить оборудование.

Заказчик рассчитывает увидеть на стенде информацию о стратегически важных проектах города, в том числе в сфере транспортной инфраструктуры, инвестиционных проектов и инновационных разработок местных предприятий. отдельно перечислены виды презентационной продукции для раздачи участникам. Это чашки с блюдами, плоские тарелки и наборы посуды из костяного фарфора, конфеты и подарочные пакеты.

В прошлом году контракт на организацию экспозиции заключили в конце мая, менее чем за месяц до ПМЭФ. Подрядчиком выбрали ООО "Р2 Экспо", которому заплатили 107,5 млн рублей.

Активная подготовка Петербурга к ПМЭФ стартовала в начале февраля. Сам форум в этот раз продлится с 3 по 6 июня. Накануне вице-губернатор Валерий Москаленко выразил надежду, что мероприятие обойдется без проблем с транспортом и связью.

