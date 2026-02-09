В Петербурге началась подготовка к проведению ПМЭФ

Власти Северной столицы начали активную подготовку к проведению XXIX Петербургского международного экономического форума, рассказали 9 февраля в администрации губернатора. Первое заседание рабочей группы по этому вопросу прошло с участием вице-губернатора Валерия Москаленко.

План подготовительных мероприятий согласован с фондом "Росконгресс" и с профильными федеральными ведомствами, а также с органами власти Петербурга. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры рядом с КВЦ "Экспофорум", который традиционно выступает площадкой ПМЭФ.

"В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 67 соглашений на общую сумму свыше одного триллиона рублей. Участие в форуме приняли 20 тысяч делегатов из 140 стран и территорий. <...> При подготовке к такому масштабному событию мы ставим две основные задачи — показать всей планете гостеприимство Петербурга и сохранить в дни проведения форума привычный комфорт для горожан", — приводят в Смольном слова губернатора Александра Беглова.

Площадь экспозиционно-деловой зоны Петербурга составит в 2026 году 1 679 квадратных метров. Как уточнил Москаленко в своих социальных сетях, сейчас идет сбор предложений от комитетов и представителей бизнеса насчет содержания экспозиции города.

В числе прочего, для гостей форума подготовят специальный павильон "Душа России", посвященный региональным брендам, ориентированным на экспорт. Как уточнили в Смольном, павильон откроют в связи с Годом единства народов России, открытие которого состоялось на прошлой неделе.

В 2026 году ПМЭФ продлится с 3 по 6 июня. В этот раз страной-гостем форума выступит Саудовская Аравия. Ранее стало известно, что стоимость участия в мероприятии превышает 1 млн рублей. В второй половине марта она подберется к 1,5 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Валерий Москаленко