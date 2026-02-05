Путин открыл Год единства народов России

Президент Владимир Путин 5 февраля дал старт Году единства народов России, сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятие состоялось в национальном центре "Россия" в Москве.

В своем выступлении глава государства обратился к вопросам истории и, в частности, порассуждал о том, как возникла Россия. Появление страны он связал с установлением общей территории, экономических интересов, единой власти и духовных ценностей у прежде разрозненных славянских этносов.

Также Путин подчеркнул, что Россия складывалась на основе уважения к народам, которые входили в ее состав. Помимо этого, он отметил уважение к культуре и традициям различных народов страны.

"Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга — и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, — но базовые ценности являются общими", — заявил в своей речи президент.

Путин объявил 2026 год Годом единства народов России в конце декабря. О своем решении он сообщил на заседании Государственного совета в Кремле. Предыдущий год был объявлен Годом защитника Отечества, 2024 год был Годом семьи.

