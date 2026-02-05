Фонтанка: Муниципал Сагалаев признал участие в убийстве бизнесмена

Арестованный глава МО "Дачное" Вадим Сагалаев признал вину в организации убийства бизнесмена Евгения Дорфмана, его жены и охранника в 2003 году, сообщила 5 февраля "Фонтанка" со ссылкой на собственные сведения. Также показания по делу дал замглавы "Дачного" Игорь Заболотный, который назвал Сагалаева заказчиком, а о себе сообщил, что занимался подбором исполнителей.

Ранее в четверг Следственный комитет сообщил о задержании 53-летнего гражданина по подозрению в соучастии в убийстве. На опубликованной видеозаписи мужчина рассказывает, что выслеживал охранника возле парадной перед тем, как того застрелили. По информации "Фонтанки", это Сергей Мартынов. О нем издание пишет, что прежде он работал водителем в "Дачном", а до того был участником преступной группировки.

Само убийство, как считает следствие, произошло на почве неприязненных отношений между Сагалаевым и Заболотным с одной стороны и Дорфманом – с другой. Конфликт между сторонами произошел из-за перераспределения акций ОАО "ВНИИГИДРОЛИЗ" и ЗАО "Сайнтек". Спустя время после убийства предпринимателя, в январе 2024 года, Сагалаев приобрел акции в собственность супруги.

Сагалаев и Заболотный были задержаны под самый конец 2025 года, 30 декабря суд вынес решение об их аресте. Под стражей они пробудут как минимум до 28 февраля. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, вину муниципалы тогда не признавали. Отметим, что должность врио главы "Дачного" занимает сейчас Анатолий Кулаков.

