Анохин уклонился от ответа на вопрос о планах баллотироваться в ЗакС

Глава петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин не стал говорить о возможности участия в предстоящих выборах в Законодательное собрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ответ на заданный вопрос о планах баллотироваться в городской парламент прозвучал 5 февраля на презентации книги политика "Опережая Сегодня", которая состоялась в Доме книги.

— Меня выпихивали оттуда не для того, чтобы я вернулся. <...> Вы все прекрасно понимаете, что у меня нет сейчас вообще цели возвращаться в Законодательное собрание абсолютно никакой. Но у меня есть обязательства перед партией, партией "Родина". Мы сейчас концентрируемся только на выборах в Государственную думу, потому что нам не надо собирать подписи, — заявил Анохин, отвечая на заданный корреспондентом вопрос.

Глава партийного отделения также заявил о стремлении выставить на выборы реальных участников СВО, которые разделяют его взгляды и могут стать "главным авангардом преобразований в нашей стране согласно этой концепции". В конце января он уже говорил об этом, указывая Выборгский и Красносельский районы Петербурга в качестве мест выдвижения кандидатов.

Напомним, что Мариинский дворец Анохину знаком не понаслышке. Политик был депутатом ЗакСа пятого и шестого созывов, поочередно представляя в парламенте "Справедливую Россию" и "Единую Россию". Из ЕР он вышел в апреле 2021 года после отказа партии подумать о его следующем выдвижении. В ноябре того же года Анохин перешел на работу в смольнинский комитет по делам Арктики, где оставался до реорганизации ведомства в мае 2025 года. В том же месяце он возглавил местное отделение "Родины".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру