Начальная стоимость участия в ПМЭФ превысила 1 млн рублей

За возможность участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году просят более 1 млн рублей, информация об этом доступна на сайте мероприятия. Это начальная стоимость, в дальнейшем ее повысят.

Цена пакета "Участник" составляет сейчас 1 092 000 млн рублей, с 17 марта ее увеличат до 1 454 000 рублей. За эти деньги покупатель получит доступ на все деловые и культурные мероприятия форума и информационное обеспечение. Также организаторы обещают возможность попасть в зоны делового общения на площадке форума, но с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению.

Также организатор предлагает пакет "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ". Доступ на все мероприятия стартового дня и тогда же в зоны делового общения обойдется желающим в 66 тысяч рублей. Исключение составят события, для прохода на которые потребуется специальное приглашение. В рамках квоты для представителей малого бизнеса может быть согласовано участие за 25 тысяч рублей, однако количество таких участников ограничено.

"Посещение пленарного заседания ПМЭФ-2026 не входит в пакеты участия и предоставляется только по специальному приглашению", — отдельно уточняют организаторы.

В 2026 году ПМЭФ традиционно пройдет на площадке "Экспофорума". В этот раз он продлится с 3 по 6 июня.

В 2025 году начальная стоимость пакета "Участник" составила 990 тысяч рублей. Как сообщало РИА Новости, в апреле она выросла до 1,3 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру