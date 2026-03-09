Сбой мобильного интернета зафиксировали в Петербурге и Ленобласти

Жители Петербурга и Ленинградской области утром 9 марта начали массово сообщать о проблемах с мобильным интернетом, следует из данных сервиса Downdetector. Сбои совпали по времени с объявлением угрозы атаки беспилотников в регионе, о которой предупредил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Первые сообщения о неполадках появились около 6:25 по московскому времени. По данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, пик жалоб на работу мобильного интернета в Петербурге пришелся на 11:30, тогда зафиксировали 118 жалоб. В Ленобласти максимальное количество жалоб поступило в 11:15 - о проблемах с подключением сообщили 36 раз. Всего сервис зафиксировал более 2,5 тысячи жалоб на работу мобильного интернета в Петербурге за сутки. В Ленобласти за последний день на проблемы со связью пожаловались порядка 500 раз. По оценкам сервиса, проблемы с интернетом заметили свыше 145 тысяч человек.

Сейчас пользователи чаще всего сообщают о проблемах с работой мессенджера Telegram, а также о перебоях у мобильных операторов, приложениях "Сбербанка" и "Т-банка". Кроме того, большинство пользователей жалуются на неполадки в работе сайта единого информационно-расчетного центра Ленобласти. Люди отмечают, что на сайте не открывается личный кабинет и не отображаются лицевые счета.

Незадолго до этого Дрозденко предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета из-за угрозы БПЛА. В 10:12 Дрозденко сообщил об отмене воздушной опасности в Ленобласти и уничтожении одного БПЛА.

На момент публикации заметки пользователи продолжают периодически сообщать о нестабильной работе мобильного интернета и отдельных сервисов. Однако по состоянию на 13:00 Downdetector отмечает "умеренное" количество жалоб.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру