Средняя зарплата в Петербурге составила 168 тысяч рублей

В Петербурге средняя номинальная заработная плата достигла 168,1 тысячи рублей по итогам декабря 2025 года, сообщил 9 марта ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-аналитической системы (ЕМИСС). Петербург впервые оказался среди регионов России, где уровень доходов превысил 150 тысяч рублей. Всего в рейтинг ЕМИСС попали три субъекта Северо-Западного федерального округа - Петербург, Ненецкий автономный округ и Мурманская область.

В рейтинге регионов по уровню зарплат Петербург оказался ближе к концу группы лидеров. Наиболее высокие доходы традиционно фиксируются в северных и дальневосточных субъектах, где рост зарплат связан с добывающей промышленностью и северными надбавками. Так, рейтинг возглавила Москва, где показатель составил 288,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Чукотский автономный округ со средней зарплатой в размере 281,4 тысячи рублей. Третье место заняла Магаданская область с показателем 249,3 тысячи рублей. Доход свыше 200 тысяч рублей также зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где сотрудники в среднем получают 216,7 тысячи рублей в месяц. Камчатский край завершает пятерку лидеров рейтинга с показателем 206,6 тысячи рублей.

Выше петербургского показателя также остаются зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Саха, Ненецком автономном округе, Сахалинской и Мурманской областях. Однако отмечается, что Петербург опередил по уровню зарплаты Московскую область, где сотрудники в среднем получают 156,4 тысячи рублей.

Ранее в Петростате также сообщали, что средняя зарплата в Петербурге достигла 168,1 тысячи рублей. Реальная заработная плата с учетом потребительских цен выросла на 43,8% по сравнению с ноябрем прошлого года. Тогда Петростат фиксировал показатель средней заработной платы в размере 117,1 тысячи рублей по итогам января - ноября 2025 года.

Отметим, власти Петербурга планируют увеличение среднемесячной номинальной заработной платы - в 2035 году она должна составить 267,7 тысячи рублей. Такая цель установлена в стратегии социально-экономического развития Петербурга на ближайшие 10 лет.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру