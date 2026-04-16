Бельский стал наставником участника программы "Время героев"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский стал наставником участника специальной военной операции Андрея Зубарева в рамках программы "Время героев Санкт-Петербурга". Военнослужащий пройдет практику в Заксобрании в течение семи недель: ознакомится с работой комитетов, комиссий и фракций.

"Для меня это большая честь. Андрей Николаевич — капитан первого ранга, награжден тремя государственными наградами. Его профессиональный и жизненный путь — пример истинного служения Отечеству," - написал спикер Заксобрания в своих соцсетях 16 апреля.

Также Бельский рассказал, что во время службы в зоне специальной военной операции Зубарев занимался боевым обеспечением войск. Он родился в семье военнослужащих. Его отец служил на судах вспомогательного флота ВМФ СССР, а дед участвовал в Великой Отечественной войне.

В рамках обучения участников программы сопровождают "наставники", которыми ранее становились члены правительства Петербурга. Так, летом 2025 года губернатор Александр Беглов стал наставником для двух ветеранов СВО Константина Широкова и Александра Верюжского. Они проходили стажировки в администрации Петербурга.

Программа "Время героев Санкт-Петербурга" реализуется с 2024 года по поручению президента Владимира Путина. Проект создан, чтобы помочь ветеранам СВО адаптироваться к гражданской жизни и подготовить их к работе в государственных структурах. В Петербурге некоторые участники программы уже получили должности в органах государственной власти. Например, участник СВО Николай Королев стал заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

