ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16 апреля 2026, 18:10

Бельский стал наставником участника программы "Время героев"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский стал наставником участника специальной военной операции Андрея Зубарева в рамках программы "Время героев Санкт-Петербурга". Военнослужащий пройдет практику в Заксобрании в течение семи недель: ознакомится с работой комитетов, комиссий и фракций.

"Для меня это большая честь. Андрей Николаевич — капитан первого ранга, награжден тремя государственными наградами. Его профессиональный и жизненный путь — пример истинного служения Отечеству," - написал спикер Заксобрания в своих соцсетях 16 апреля.

Также Бельский рассказал, что во время службы в зоне специальной военной операции Зубарев занимался боевым обеспечением войск. Он родился в семье военнослужащих. Его отец служил на судах вспомогательного флота ВМФ СССР, а дед участвовал в Великой Отечественной войне.

В рамках обучения участников программы сопровождают "наставники", которыми ранее становились члены правительства Петербурга. Так, летом 2025 года губернатор Александр Беглов стал наставником для двух ветеранов СВО Константина Широкова и Александра Верюжского. Они проходили стажировки в администрации Петербурга. 

Программа "Время героев Санкт-Петербурга" реализуется с 2024 года по поручению президента Владимира Путина. Проект создан, чтобы помочь ветеранам СВО адаптироваться к гражданской жизни и подготовить их к работе в государственных структурах. В Петербурге некоторые участники программы уже получили должности в органах государственной власти. Например, участник СВО Николай Королев стал заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама