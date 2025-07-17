Беглов стал наставником двух участников программы "Время героев"

Губернатор Александр Беглов встретился 17 июля в Смольном с двумя участниками федеральной программы "Время героев" Константином Широковым и Александром Верюжским, сообщили в администрации главы города. Судя по представленной пресс-службой фотографии, еще одним участником встречи стал вице-губернатор Игорь Потапенко.

Верюжский и Широков участвуют во втором потоке программы, разработанной для привлечения на госслужбу участников специальной военной операции. Как следует из релиза Смольного, Беглов стал их наставником. Стажировка участников программы продлится до октября.

"Вы прошли горнило сражений, закалились. От ваших решений зависело самое главное — жизнь ваших подчиненных. Вы не понаслышке знаете, что решения должны быть результативными. Победа должна быть за вами", — заявил Беглов.

Градоначальник напомнил, что слушатель первого потока программы Николай Королев получил должность зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Во время стажировки участникам СВО предстоит изучить структуру и полномочия администрации Петербурга и ознакомиться с работой Законодательного собрания. Среди прочего, они посетят музеи города и пообщаются с финалистом региональной программы "Время героев" Александром Рожковым, назначенным заместителем главы Красногвардейского района. Также запланированы стажировки в сферах, непосредственно интересующих участников программы.

Ранее Беглов уже общался с Широковым. Как рассказали в Смольном 3 июля, разговор состоялся по видеосвязи. Тогда губернатор сообщил собеседнику, что считает честью быть его наставником.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного