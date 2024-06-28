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Новости 18:14

Кандитатка в губернаторы Мария Михайлова заявила, что поддержит Беглова

фото ЗакС политика Кандитатка в губернаторы Мария Михайлова заявила, что поддержит Беглова

Выдвинутая партией "Родина" кандидатка на пост главы Петербурга Мария Михайлова 28 июня заявила, что присоединиться к команде действующего губернатора Александра Беглова. Свое видеообращение Михайлова опубликовала в социальных сетях. 

"Сейчас, в сложившийся ситуации на второй план отходят личные амбиции. Самое главное - действовать во благо нашего города и на благо нашей страны в целом. В этой связи я приняла решение присоединиться к команде действующего губернатора Александра Беглова и поддержать его в предвыборной кампании", - заявила Михайлова. 

Она добавила, что в ближайшее время расскажет о своих дальнейших планах. Ее "предвыборная работа" при этом не заканчивается, однако продолжит ее в другом качестве. 

Напомним, накануне Михайлова сдала подписи муниципальных депутатов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

Выборы губернатора состоятся с 6 по 8 сентября. Всего на выборы высшего должностного лица заявилось 22 человека. Шесть из них сдали подписи мундепов в поддержку своего выдвижения, в том числе и Беглов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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