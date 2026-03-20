Суд приговорил Гладышева к 7,5 годам за вымогательство у кандидата в губернаторы

Выборгский районный суд Петербурга 20 марта приговорил медиаменеджера Александра Гладышева к 7,5 годам колонии по делу о вымогательстве в особо крупном размере у кандидата на выборах губернатора Марии Михайловой (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ему также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и запретили администрировать сайты и размещать информацию в интернете на два года.

Суд установил, что в мае-июне 2024 года Гладышев работал в составе преступной группы вместе с гендиректором портала "Конкретно.ру" Кириллом Метелевым. Гладышев, как следует из материалов дела, администрировал сайты и публиковал материалы на интернет-портале. Он размещал негативную информацию в открытом доступе для вымогательства денег у потерпевших. Следствие сочло такие действия формой давления, направленного на получение финансовой выгоды под угрозой ущерба деловой репутации.

Злоумышленники требовали с предпринимательницы и кандидата в губернаторы Марии Михайловой 15 тысяч долларов. Взамен они предложили удалить негативную статью о ней с новостного портала. Позже они снизили сумму до 10 тысяч долларов. Фигуранты дела получили деньги в июне 2024 года. В рамках оперативных мероприятий им передали более 1 млн рублей, после чего Метелев сказал Гладышеву удалить три негативных статьи.

Дело в отношении Метелева приостановили в связи с его уходом в зону специальной военной операции. Гладышев же выступил на суде, заявив, что не совершал никакого преступления и не признает свою вину. Суд взыскал с него компенсацию в пользу Михайловой в размере 100 тысяч рублей.

Михайлова собиралась идти на выборы губернатора от партии "Родина". За два месяца до выборов она сняла свою кандидатуру и заявила, что поддержит действующего губернатора Петербурга Александра Беглова.

Похожее дело расследовалось в отношении Ильи Горбунова, ранее руководившего пресс-службой медиахолдинга "Патриот". В мае 2025 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы по делу о вымогательстве денег у кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга Александра Малькевича (ч.3 ст.163 УК РФ). Его также осудили по статье о незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

