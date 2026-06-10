Михнову-Вайтенко* грозит штраф за сотрудничество с нежелательной организацией

На архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко* составили протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП РФ), рассказал священнослужитель 9 июня в социальных сетях. По его словам, документ составили в прокуратуре Центрального района Петербурга.

Как сообщил Михнов-Вайтенко*, рассмотрением дела займется Смольнинский районный суд. На момент выхода заметки карточка дела на сайте суда отсутствовала.

За сотрудничество с нежелательной организацией гражданам грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения в течение года возможно возбуждение уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ).

Ранее Михнова-Вайтенко* уже привлекали к административной ответственности. Так, в марте 2025 года Смольнинский суд арестовал его на 14 суток по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Позже Невский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за публикаций в соцсетях. Священник пытался оспорить штраф, но безуспешно.

*Минюст внес Григория Михнова-Вайтенко в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру