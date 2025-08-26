Священник Михнов-Вайтенко* не смог оспорить штраф за дискредитацию армии

Городской суд Петербурга оставил 26 августа без изменений административное наказание епископу Апостольской православной церкви Григорию Михнову-Вайтенко* по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Священнослужитель пытался оспорить штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему в апреле Невским районным судом Петербурга.

Причиной для судебного разбирательства послужила видеозапись с рассуждениями о СВО, опубликованная в telegram-канале Михнова-Вайтенко* в марте 2022 года. Содержание ее сочли дискредитирующим Вооруженные силы. На заседании суда первой инстанции священник говорил о том, что считает ролик одним из самых важных, опубликованных на его ресурсах.

Представитель священнослужителя адвокат Андрей Чертков заявил, что сотрудники полиции при составлении протокола вырвали реплику его доверителя из контекста. Чертков отметил, что считает недостаточными представленные правоохранителями доказательства вины священника. По его мнению, разбираться в тексте следовало бы экспертам, а не сотрудникам МВД.

Сам Михнов-Вайтенко* выразил недоумение, почему внимание правоохранителей привлек материал трехлетней давности. Касательно содержимого видеозаписи он заявил, что это было "пророчеством", имея в виду церковное высказывание. Также он отметил, что является священником и в его обязанности не входит формирование позитивного имиджа Минобороны.

Напомним, в июле 2024 года Минюст внес Михнова-Вайтенко* в реестр иноагентов. Причиной этого ведомство назвало критику священником специальной военной операции, а также его сотрудничество с площадками, имеющими статус иностранных агентов. В марте 2025 года Ломоносовский районный суд Ленобласти оштрафовал общественника на 15 тысяч рублей за невыполнение в установленный срок предписаний органа, занимающегося контролем соблюдения законодательства об иноагентах. В мае Ленинградский областной суд отменил вынесенное решение.

*Григорий Михнов-Вайтенко внесен в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру