Студентов медвуза осудили за попытку передать взятку за экзамен

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Мухаммета Атаджанова и Шохрата Шаназарова, признанных виновными в покушении на посредничество во взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 30 – пп. а,б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов 25 августа. Обвиняемые, будучи студентами СЗГМУ им. И.И. Мечникова, пытались передать преподавателю вуза взятку по просьбе третьей студентки.

Как установил суд, Атаджанов и Шаназаров обучались на программе "Лечебное дело" в СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Не позднее 2 июня 2024 года Атаджанов узнал, что одна из студенток вуза намерена избавиться от задолженности по предмету "Фармакология", передав преподавателю взятку в обмен на выставление положительной оценки за экзамен. Позднее Атаджанов договорился с неназванной студенткой в одном из мессенджеров, что передаст деньги преподавателю. За это он потребовал у девушки денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

После этого Атаджанов вступил в сговор Шаназаровым, в рамках которого последний должен был приискать лицо для непосредственной передачи денег. В результате 14 июня Атаджанов получил от студентки 150 тысяч рублей, из которых 40 тысяч присвоил себе, а 17 июня – еще 110 тысяч. Всего девушка передала фигурантам 260 тысяч рублей, из которых сумма взятки составляла 210 тысяч рублей. Преступный умысел обвиняемые не смогли довести до конца, так как их действия были пресечены правоохранителями.

Атаджанов и Шаназаров признали свою вину и раскаялись в содеянном. В качестве наказания суд обязал обоих выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, суд зачел время содержания обвиняемых под стражей, в связи с чем счел наказание отбытым. Обоих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, в начале августа Василеостровский районный суд приговорил к 3 годам условно доцента Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Преподаватель попросил у студентов кофемашину в обмен на выставление "автомата" за экзамен.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру