Суд оставил под стражей экс-замглавы Всеволожского района

Колпинский районный суд продлил до 25 ноября срок ареста бывшему замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти по строительству и ЖКХ Алексею Кондрашину и экс-главы Морозовского городского поселения Денису Крайнову, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обоих обвиняют в превышении должностных полномочий (пп. "в", "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и присвоении или растрате группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По сообщению судебной пресс-службы, следствие ходатайствовало о продлении ареста, мотивируя это необходимостью провести ряд следственных действий и процессуальных мероприятий. Также в ходатайстве высказывались опасения о том, что при смягчении меры фигуранты смогут оказывать давление на участников дела, сокрыть доказательства или скрыться сами.

Кондрашин против продления ареста не возражал, Крайнов просил назначить иную, более мягкую меру пресечения. При этом он заявил о признании вины, отметила пресс-служба судов.

Под арестом Крайнов и Кондрашин находятся с марта 2025 года. Обвинение против них выдвинуто в связи с передачей на торги земельного участка, который не мог выставляться на аукционе. Как сообщалось ранее, участок был продан индивидуальному предпринимателю за 30 млн рублей. При этом следствие полагает, что реальная стоимость земли составляла не менее 50,6 млн рублей. Нанесенный в результате ущерб оценили в 20,6 млн рублей, что означает особо крупный размер.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру