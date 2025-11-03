Швырнувший собаку в стену петербуржец получил 15 суток ареста

Кировский районный суд Петербурга 3 октября арестовал на 15 суток Александра Сухорукова, бросившего в стену собаку. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Петербуржец вину признал. В суде он рассказал, что в тот день перепил алкоголь и плохо соображал. Инцидент произошел 1 ноября в подъезде жилого дома на улице Маршала Говорова.

"Сообщил, что в тот день перепил алкоголь, из-за чего плохо соображал, собака гавкнула, что вызвало раздражение, подошел и подкинул ее в воздух, о чем очень сожалеет. Сообщил, что перед парадной действительно допускал слова нецензурной брани, поскольку не мог открыть дверь с домофоном, ему дверь открыла девушка с собакой, выражался ли нецензурной бранью в парадной, точно не помнит", - передает словам Сухорукова объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Почему он решил так поступить, Сухоруков пояснить не смог. Собака, отметим, в тот момент была на поводке в сопровождении своей хозяйки. Ранее Сухоруков рассказывал журналистам, что в тот день якобы пытался защитить соседку от собаки. Также он настаивал, что собака должна была быть в наморднике.

Ранее депутаты Законодательного собрания приняли закон об ужесточении требований к содержанию собак. Документ предусматривает штрафы, например, за выгул собаки без поводка. Также теперь владельцы четверолапых обязаны выгуливать своих питомцев в намордниках, если рост собаки превышает 40 сантиметров в холке.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру