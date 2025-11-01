Горсуд отклонил жалобы на арест певицы Наоко из группы Stoptime

Санкт-Петербургский городской суд 1 ноября рассмотрел четыре жалобы на аресты участников музыкальной группы Stoptime: вокалистки Дианы Логиновой, гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева. Все постановления районного суда оставлены без изменений, сообщает издание MR7.

Логинова, известная под псевдонимом Наоко, оспаривала два постановления об аресте по статье о мелком хулиганстве за мат во время одного из выступлений (ст. 20.1 КоАП) и организацию массового пребывания граждан, повлекшего препятствия для передвижения пешеходов (ст. 20.2.2 КоАП). Сейчас она отбывает 26 суток ареста. Орлов и Леонтьев обжаловали аресты за организацию несогласованного концерта на улице (ст. 20.2.2 КоАП). Им назначили по 13 и 12 суток соответственно.

В отношении участников группы Stoptime суммарно рассмотрели уже шесть административных протоколов из-за их уличных концертов. Логинову уже арестовали на 13 суток за выступление возле станции метро "Площадь Восстания". После отбытия административного ареста ее доставили в суд и оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Группа Stoptime стала известна летом 2025 года. Музыканты проводили публичные выступления - "стриты" в центре Петербурга. В основном репертуар группы состоял из творчества артистов, признанных Минюстом иностранными агентами. После внимания общественников к творчеству группы правоохранительные органы заинтересовались музыкантами.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру