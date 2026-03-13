Депутаты Шишкина и Егорова рассказали суду про коллегу Рахову

В Калининском районном суде 13 марта выступили депутаты Законодательного собрания Марина Шишкина и Любовь Егорова. Они рассказали судье о своем отношении к их коллеге Елене Раховой, которая обвиняется в мошенничестве. Ей и еще трем сотрудницам школы № 619, в которой на протяжении нескольких лет фиктивно числились "мертвые души", вменяют причинение ущерба бюджету на сумму 24 млн рублей. Коллеги Раховой отозвались о ней исключительно как о порядочном и законопослушном гражданине, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Всего с личностной характеристикой выступили четверо.

Герой России, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова рассказала суду, как Рахова посещает зону СВО и помогает военнослужащим получать необходимые меры поддержки для реабилитации. Также она упомянула, что Рахова помогала жителям Калининского района ещё в период работы в районной администрации.

– Могу сказать, действительно, очень ответственный человек, доброжелательный. С ней приятно и легко работать. Уникальный человек, профессионал своего дела. Когда я пришла впервые в Законодательное собрание, очень часто я к ней обращалась. Помогала не только словом, но и делом. <...> Я очень благодарна за то, что я с ней работаю, за то, что она мне помогает. Это практически мой наставник, мой как руководитель тоже. К ней всегда можно обратиться, — добавила депутат Егорова.

Шишкина рассказала, что знакома с Раховой более 20 лет. Их первая встреча состоялась еще в тот период, когда Шишкина занимала должность декана факультета журналистики СПбГУ, а Рахова была заместителем главы Калининского района. Позже они встретились в 2013 году, когда Рахова стала депутатом Заксобрания. С тех пор они "не расставались".

– Это профессиональный, в хорошем понимании государственный, ответственный человек, которая сделала все в жизни сама. <...> Елена Алексеевна обладает не только профессионализмом, но и высокой степенью эмпатии, сочувствия, сострадания и не остаётся равнодушной ни к одной ситуации, которая проходит мимо нее. Я была свидетелем неоднократно, когда Елена Алексеевна устраивала, условно говоря, за свои средства и силы, бабушек в социальные дома, помогала нуждающимся. Она обычно никогда об этом не говорит. <...> Я горжусь тем, что дружу с Еленой Алексеевной, и могу сказать о ней только самые хорошие слова, – рассказала Шишкина.

Также на заседании выступил заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Георгий Абелев, бывший глава Красногвардейского района. Он был помощником Раховой на общественных началах. С ней он знаком примерно с 1996 года. Абелев отозвался о своей подруге как о человеке чести. Ему было странно находиться в зале суда, поскольку он уверен в Раховой как в законопослушном человеке. Он также подчеркнул, что Рахова никогда не посягала на бюджетные средства.

Последним в зал зашёл ещё один свидетель, знакомый Раховой. Суду он доложил, что сейчас работает в специальном подразделении. С Раховой он познакомился вскоре после начала специальной военной операции. Депутат помогала его подразделению в местах дислокации на линии боевого соприкосновения. Занималась поставкой гуманитарного груза, а также консультировала по юридическим вопросам.

Суд продолжается с октября 2024 года. Подсудимые из числа сотрудниц школы утверждают, что не тратили деньги "мертвых душ" в личных целях. Все эти средства, по их заявлениям, направлялись на нужды школы. В подтверждение своих слов они предоставили суду пачку квитанций и чеков. Подсудимая Рахова, по ее показаниям, трудоустройством и поиском фиктивных сотрудников не занималась. Она рассказывала, что в 2009 году гражданский муж обратился к ней с просьбой подыскать работу для его знакомой. Рахова помогла ему связаться с представителями школы и больше к этой теме не возвращалась. Парламентарий озвучивала показания на заседании 3 марта. Тогда она признала, что пользовалась банковской картой одного из фиктивных сотрудников школы. Всю сумму, которую она израсходовала за несколько лет, порядка 1,8 млн рублей, Рахова компенсировала.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру