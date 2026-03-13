С петербургского ЖКС взыскали почти 750 тысяч рублей за побитый льдом Porsche

Петроградский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск владельца автомобиля Porsche 911 Carrera 4S к управляющей компании "Жилкомсервис № 2 Петроградского района", сообщила объединенная пресс-служба судов города 13 марта. Суд обязал организацию выплатить почти 750 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, на которую упала наледь с крыши жилого дома.

Инцидент произошел в декабре 2024 года у дома на Пионерской улице. Владелец машины указал в иске, что управляющая организация дома вовремя не очистила крышу от снега и наледи, что и стало причиной произошедшего.

Представитель петербургского ЖКС в суде заявил, что в иске отсутствуют доказательства связи между действиями организации и повреждением автомобиля. Однако суд сослался на материалы проверки, согласно которым на машине зафиксировали характерные повреждения, включая разбитое заднее стекло.

В рамках разбирательства провели судебную экспертизу и оценили ущерб автомобилю в 443 тысячи рублей. Суд постановил взыскать с управляющей компании указанную сумму в качестве компенсации ущерба, а также около 25 тысяч рублей убытков, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 226 тысячи рублей. Кроме того, владельцу автомобиля частично возместили судебные расходы, включая оплату экспертизы и услуг представителя. ЖКС не согласился с решением суда и решил обжаловать его.

Накануне Государственная жилищная инспекция совместно с прокуратурой Адмиралтейского района провела проверку в отношении ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района". Ранее из-за частичного обрушения фасада дома на Большой Морской, который обслуживает эта управляющая компания, пострадал петербуржец. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру