ЖКС привлекут к ответственности после обрушения штукатурки на Большой Морской

Государственная жилищная инспекция 12 марта выявила нарушения в обслуживании дома на Большой Морской после обрушения штукатурки, сообщили в пресс-службе Смольного. Накануне из-за частичного разрушения фасада пострадал петербуржец. Жилищная инспекция проводила проверку совместно с сотрудниками прокуратуры Адмиралтейского района. По данным ведомств, на фасаде здания обнаружили отслоение и разрушение облицовочного слоя.

ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района", которое отвечало за техническое обслуживание дома на Большой Морской, нарушило соблюдение лицензионных требований, правила содержания общего имущества и технической эксплуатации жилищного фонда, говорится в сообщении.

Компанию возглавляет Лазыр Мирзоян с 5 марта 2026 года. Также он занимает пост генерального директора в ООО "Жилкомсервис № 1 Красногвардейского района" с августа 2025 года.

Инспекция рассматривает вопрос о привлечении компании к административной ответственности по статье об управлении многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ст. 14.1.3 КоАП РФ). В подобных ситуациях для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 350 тысяч рублей.

Инцидент произошел 11 марта рядом с домом на Большой Морской улице, 33. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

