Исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненному заключению

Второй Западный окружной военный суд в Москве 12 марта приговорил к пожизненному заключению четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственного корреспондента. Сообщники нападавших получили сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного. Исполнителям теракта также назначили штрафы 990 тысяч рублей каждому.

"Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", – заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

В пресс-службе Следкома отметили, что расследование в отношении двух организаторов теракта и четырех участников террористической организации, причастной к нападению, продолжается.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Тогда злоумышленники ворвались с оружием концертный зал и начали стрельбу по посетителям. В тот вечер там проходил концерт группы "Пикник". Позже нападавшие подожгли здание. Погибли 149 человек, один пропал без вести. Травмы получили 609 человек. Имущественный ущерб оценили в 6 млрд рублей.

Дарья Нехорошева