Рабочие возобновили снос ТЦ у метро "Приморская"

Возобновился снос торгового центра "Макси Сопот" рядом со станцией метро "Приморская", сообщили 12 марта в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Рабочие снимают и перевозят оконные рамы и другие элементы.

Снести здание торгового центра должен собственник здания и бывший депутат МО "Поселок Солнечное" Яков Перкаль-Проворный. По соглашению с комитетом по контролю за имуществом работы необходимо завершить до 20 апреля 2026 года.

Сотрудники ГАТИ контролируют работу на объекте. "Специалисты смотрят, чтобы ограждение было замкнуто, а строительный мусор не выносился за пределы зоны работ по ордеру", - сообщили в ведомстве.

ККИ начал снос здания торгового центра в июле 2025 года. В Смольном решили, что ТЦ возвели на территории, не предназначенной для капитального строительства. Собственник здания хотел оспорить решения властей в суде. Из-за обеспечительных мер снос здания приостановили. Однако суд удовлетворил ходатайство ККИ о снятии временного запрета на демонтаж и разрешил продолжать снос торгового центра в феврале.

Дарья Нехорошева / Фото: ККИ