ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12 марта 2026, 14:48

Рабочие возобновили снос ТЦ у метро "Приморская"

фото ЗакС политика Рабочие возобновили снос ТЦ у метро "Приморская"

Возобновился снос торгового центра "Макси Сопот" рядом со станцией метро "Приморская", сообщили 12 марта в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Рабочие снимают и перевозят оконные рамы и другие элементы. 

Снести здание торгового центра должен собственник здания и бывший депутат МО "Поселок Солнечное" Яков Перкаль-Проворный. По соглашению с комитетом по контролю за имуществом работы необходимо завершить до 20 апреля 2026 года.

Сотрудники ГАТИ контролируют работу на объекте. "Специалисты смотрят, чтобы ограждение было замкнуто, а строительный мусор не выносился за пределы зоны работ по ордеру", - сообщили в ведомстве.

ККИ начал снос здания торгового центра в июле 2025 года. В Смольном решили, что ТЦ возвели на территории, не предназначенной для капитального строительства. Собственник здания хотел оспорить решения властей в суде. Из-за обеспечительных мер снос здания приостановили. Однако суд удовлетворил ходатайство ККИ о снятии временного запрета на демонтаж и разрешил продолжать снос торгового центра в феврале. 

Дарья Нехорошева / Фото: ККИ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Перкаль-Проворный Яков Давидович






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама