Путин наградил Креславского орденом Дружбы

Председатель петербургского комитета по строительству Игорь Креславский указом президента Владимира Путина удостоен ордена Дружбы. Документ опубликован 12 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Креславского наградили с формулировкой "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Орден Дружбы вручается за заслуги в укреплении мира и сближение культур разных наций, за сохранение культурного наследия России, а также за трудовые успехи в различных отраслях экономики, развитие науки и образования, укрепление законности и правопорядка, вклад в реализацию крупных экономических проектов и за широкую благотворительную деятельность.

Креславский родился в Ленинграде в 1975 году, окончил СПбГАСУ и петербургское отделение РАНХиГС. Комитет по строительству он возглавляет с января 2020 года, до этого он занимал пост председателя правления группы компаний "Росстройинвест". Ранее его награждали нагрудным знаком "Строителю Санкт-Петербурга" II степени и медалью "Строительная слава". В октябре 2021 года президент наградил его медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский получил орден Дружбы из рук первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. О награждении чиновника стало известно годом ранее.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по строительству