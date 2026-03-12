ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 12 марта 2026, 12:09

Путин наградил Креславского орденом Дружбы

фото ЗакС политика Путин наградил Креславского орденом Дружбы

Председатель петербургского комитета по строительству Игорь Креславский указом президента Владимира Путина удостоен ордена Дружбы. Документ опубликован 12 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Креславского наградили с формулировкой "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Орден Дружбы вручается за заслуги в укреплении мира и сближение культур разных наций, за сохранение культурного наследия России, а также за трудовые успехи в различных отраслях экономики, развитие науки и образования, укрепление законности и правопорядка, вклад в реализацию крупных экономических проектов и за широкую благотворительную деятельность.

Креславский родился в Ленинграде в 1975 году, окончил СПбГАСУ и петербургское отделение РАНХиГС. Комитет по строительству он возглавляет с января 2020 года, до этого он занимал пост председателя правления группы компаний "Росстройинвест". Ранее его награждали нагрудным знаком "Строителю Санкт-Петербурга" II степени и медалью "Строительная слава". В октябре 2021 года президент наградил его медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский получил орден Дружбы из рук первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. О награждении чиновника стало известно годом ранее.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по строительству


