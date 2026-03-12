ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
12 марта 2026

На новом участке метро проведут работы по электроснабжению за 2,6 млрд рублей

АО "Метрострой Северной столицы" 11 марта объявил конкурс на монтаж систем электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения на новом участке Невско-Василеостровской линии, следует из данных на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта превышает 2,6 млрд рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 марта. 

Исполнитель обязан не только провести электросети, но и установить системы автоматизации технологических процессов и комплекс "Говорящий город" для ориентации незрячих и слабовидящих людей. Приступить к работам нужно будет к августу 2026 года и завершить монтаж к апрелю 2028 года.

Проведение работ планируется на территории от "Беговой" до будущей станции "Каменка", которую планируют возвести на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов.

В марте 2026 года вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил, что станции метро "Богатырский проспект" и "Каменка" откроют к 2029 году. 

Дарья Нехорошева


