В Ленобласти запретили продажу бензина подросткам

Власти Ленинградской области временно запретили продавать бензин несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Запрет коснется всех без исключения АЗС региона. Он продлится с 12 марта по 31 декабря 2026 года.

"Мера направлена на профилактику противоправных действий с участием подростков", - заявили в администрации Ленобласти.

Днем ранее в Смольном опубликовали проект постановления губернатора Александра Беглова о запрете продажи топлива несовершеннолетним на АЗС в Петербурге. В случае подписания документа запрет будет действовать с 16 марта по 31 декабря на всех заправках города.

С начала 2026 года произошло несколько случаев поджога АЗС подростками в разных районах Петербурга. Несовершеннолетние действовали по указаниям неизвестных злоумышленников. Последний инцидент произошел 7 марта. Подросток поджег АЗС в Колпинском районе. Правоохранительные органы квалифицировали такие действия как теракт.

Дарья Нехорошева