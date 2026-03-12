Путин рекомендовал Андрея Гуришева на должность прокурора Петербурга

Начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Андрей Гуришев рекомендован на должность прокурора Петербурга, сообщил 12 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своих социальных сетях. Кандидатуру на рассмотрение сенаторов представил президент Владимир Путин.

Одновременно с этим действующий прокурор города Виктор Мельник рекомендован на пост заместителя генерального прокурора России. Кроме того, для назначения на должность прокурора Ленинградской области рекомендован зампрокурора Петербурга Петр Забурко. Предыдущий прокурор Ленобласти Сергей Жуковский был уволен с должности в конце 2025 года.

Как сообщил Клишас, рассмотрение кандидатур состоится во вторник, 17 марта, на совместном заседании комитетов СФ.

Гуришев родился в Ленинграде в 1973 году. В 2001 году окончил СПбГУ по специальности юриспруденция, после чего приступил к работе в органах прокуратуры. В 2011-2012 годах занимал пост заместителя прокурора Петербурга, после чего был назначен заместителем прокурора Новгородской области. В 2017-2019 годах состоял в должности прокурора Новгородской области, после чего получил назначение на нынешний пост.

Андрей Казарлыга / Фото: Генеральная прокуратура