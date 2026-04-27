"Наш добрый партнер": В Петербурге начались "Дни Узбекистана"

В Петербурге 27 апреля стартовал цикл культурно-деловых мероприятий "Дни Узбекистана", сообщили в пресс-службе Смольного. В течение трех дней в городе пройдут концерты, мастер-классы, гастрономический фестиваль и другие мероприятия, направленные на укрепление связей между Узбекистаном и Северной столицей.

"Республика Узбекистан сегодня активно развивается. Это наш добрый партер, с которым Петербург связывают десятилетия дружбы. <...> "Дни Узбекистана" послужат укреплению стратегического партнерства, развитию гуманитарного и культурного диалога," - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В рамках мероприятий в Петербурге состоится кинопоказ фильма "Узбечка", пройдут мастер-классы и соревнования по национальной борьбе кураш, а также выступление творческого коллектива "Бахор". В сети не удалось найти информации о предстоящих мероприятиях.

Проведение "Дней Узбекистана" предусмотрено планом практических мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Петербурга, правительством Узбекистана и хокимиятами (мэриями городов) страны-партнера. Соответствующий документ подписали губернатор Александр Беглов и заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев в сентябре 2025 года.

В Ташкенте 20 апреля стартовала промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", в которой поучаствовал вице-губернатор Кирилл Поляков. Чиновник встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Стороны обсудили совместную работу по инфраструктурным проектам и торговому обмену.

