Поляков встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков провел ряд рабочих встреч в Ташкенте, рассказал чиновник 21 апреля в своих социальных сетях. В частности, он посетил заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева. Поляков также встретился с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, его заместителем Обиджоном Муминовым и с зампредом Торгово-промышленной палаты Узбекистана Сурхобом Абдурахмоновым. Рабочие встречи состоялись в рамках посещения вице-губернатором международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

"Обсудили ключевые направления взаимодействия – прежде всего расширение торгово-экономического сотрудничества между Петербургом и Узбекистаном <...> Рассчитываем, что такой системный диалог позволит последовательно расширять сотрудничество и запускать новые взаимовыгодные проекты", – написал Поляков.

Стороны обсудили вопрос о продолжении совместной работы по инфраструктурным проектам, торговому обмену, поддержке предприятий и увеличению поставок плодов овощей. Поляков также поговорил с коллегами из Ташкента о создании торгово-логистического центра в Петербурге.

Чиновник прибыл с визитом в Ташкент 20 апреля. На выставке "Иннопром. Центральная Азия" он планировал заключить торговые соглашения между Петербургом и Узбекистаном. На мероприятии Северная столица разместила собственный стенд, на котором представила последние разработки промышленных предприятий. С визитом в Ташкент также прибыла делегация из Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко.

Международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" направлена на развитие машиностроения, энергетики и технологий, а также укрепление торгово-промышленного обмена между странами Центральной Азии. Выставка продлится до 22 апреля.

