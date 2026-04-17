Отчет Беглова перед депутатами Заксобрания может состояться 13 мая

Ежегодный отчет губернатора Петербурга Александра Беглова о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания может состояться в среду 13 мая, узнал ЗАКС.Ру. Глава города расскажет о результатах работы Смольного за 2025 год.

Собеседник ЗАКС.Ру в Мариинском дворце отмечает, что по состоянию на 17 апреля уведомлений от Смольного о проведении отчета не поступало. В первую майскую неделю депутаты традиционно не заседают — парламент утвердил пропуск запланированного на 6 мая заседания еще в середине февраля. Следующее очередное заседание должно состояться 13 мая. При этом в Уставе Петербурге оговаривается, что губернатор должен выступить с отчетом не позднее 15 мая.

Руководители фракций уже направили свои вопросы к губернатору. Обычно каждой фракции позволяют задать по одному вопросу.

Отчет губернатора в Заксобрании обычно проходит с участием всего петербургского истеблишмента: депутатов городского парламента, Государственной думы, а также руководителей исполнительных органов государственной власти. Выступать перед депутатами глава города обязан по закону. Последние годы Беглов на публичных выступлениях рассказывает об успехах города в разрезе "10 приоритетов развития Петербурга".

Подробнее о том, как прошел отчет Беглова за 2024 год — читайте на ЗАКС.Ру.

