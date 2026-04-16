Вера Сергеева начала проводить прием граждан в МО №21

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Вера Сергеева с середины марта начала принимать жителей МО "№21" в помещении муниципалитета. Компанию ей составляет глава округа Наталья Логвинова. Они помогают обратившимся решать вопросы в сфере ЖКХ, а также обсуждают различные юридические моменты.

Формально МО №21 входит в границы 14-го одномандатного избирательного округа, который сейчас в парламенте представляет Алексей Зинчук, избранный от КПРФ. Сергеева начала посещать муниципалитет за неделю до подачи документов на праймериз "Единой России". Она решила баллотироваться на новый срок в парламенте по 14-му округу, хотя ранее избиралась по спискам партии. До этого Сергеева муниципалов в МО №21 навещала не так активно - за месяц она провела пять приемов.

После пернарезки 14-й избирательный округ значительно прибавил в площадях. Теперь в него входит МО "Полюстрово", МО №21 и родной для Сергеевой МО "Пискаревка", которое она возглавляла до избрания в парламент.

