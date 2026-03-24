Вера Сергеева выдвинулась на праймериз по 14-му округу

Депутат Законодательного собрания Вера Сергеева 24 марта подала документы для участия в праймериз "Единой России". Она намерена баллотироваться на новый срок по 14-му одномандатному избирательному округу. Она впервые поборется за место в Заксобрании в таком формате. Ранее она избиралась по спискам.

"За эти годы была работа в сплоченной, хорошей команде. Мы делаем одно дело, работаем для города, страны. Каждый день выполняем поручения наших жителей. Помогая решать проблемы наших избирателей, чувствую себя на своем месте", – приводят слова Сергеевой в пресс-службе "Единой России".

Сейчас 14-й округ в Заксобрании представляет член фракции КПРФ Алексей Зинчук. О планах Сергеевой баллотироваться на новый срок ЗАКС.Ру рассказывал неделей ранее.

Сергеева работает депутатом Заксобрания десять лет. Впервые она избиралась в парламент в 2016 году. В 2021 году вновь стала депутатом. До этого она на протяжении 15 лет была депутатом совета МО "Пискарёвка". Возглавляла муниципалитет.

Также документы на праймериз подал депутат Владимир Носов. Он попробует свои силы по региональной группе №14.

Прием заявок на предварительное голосование "Единой России" продлится до 30 апреля. Определять победителей будут в конце мая. Выборы депутатов Законодательного собрания состоятся в сентябре 2026 года. Также в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы и трех муниципальных образованиях.

