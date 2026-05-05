Ротонда: Депутат Дмитрий Дмитриев заявился на праймериз "Единой России"

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Дмитриев подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", сообщила 5 мая "Ротонда" со ссылкой на собственные источники. В июне 2024 года Дмитриев вместе с коллегами по фракции вышел из партии. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Дмитриев не смог дать оперативный комментарий и попросил перезвонить позднее.

В последнее время бывший коммунист стал периодически посещать мероприятия "Единой России". Например, в середине апреля Дмитриев вместе с депутатом Заксобрания Любовью Егоровой и главой МО "Георгиевским" Виталием Жолдасовым посещал Церковь святого великомученика Георгия Победоносца. В конце апреля он убирал Купчинский сквер вместе с губернатором Александром Бегловым, сенатором, членом президиума Генерального совета "Единой России" Андреем Кутеповым, спикером ЗакСа Александром Бельским и главой администрации Фрунзенского района Константином Серовым.

Дмитриев прошел в городской парламент в сентябре 2021 года от КПРФ. До этого он победил на выборах депутатов муниципального совета МО "Малая Охта" в 2011 году. В 2014 году он безуспешно пытался переизбраться в совет на новый срок. В прошлом работал индивидуальным предпринимателем. Сын бывшего первого секретаря горкома КПРФ, экс-депутата Заксобрания Петербурга Владимира Дмитриева.

