ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 5 мая 2026, 19:46

Ротонда: Депутат Дмитрий Дмитриев заявился на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Ротонда: Депутат Дмитрий Дмитриев заявился на праймериз "Единой России"

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Дмитриев подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", сообщила 5 мая "Ротонда" со ссылкой на собственные источники. В июне 2024 года Дмитриев вместе с коллегами по фракции вышел из партии. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Дмитриев не смог дать оперативный комментарий и попросил перезвонить позднее.

В последнее время бывший коммунист стал периодически посещать мероприятия "Единой России". Например, в середине апреля Дмитриев вместе с депутатом Заксобрания Любовью Егоровой и главой МО "Георгиевским" Виталием Жолдасовым посещал Церковь святого великомученика Георгия Победоносца. В конце апреля он убирал Купчинский сквер вместе с губернатором Александром Бегловым, сенатором, членом президиума Генерального совета "Единой России" Андреем Кутеповым, спикером ЗакСа Александром Бельским и главой администрации Фрунзенского района Константином Серовым.

Дмитриев прошел в городской парламент в сентябре 2021 года от КПРФ. До этого он победил на выборах депутатов муниципального совета МО "Малая Охта" в 2011 году. В 2014 году он безуспешно пытался переизбраться в совет на новый срок. В прошлом работал индивидуальным предпринимателем. Сын бывшего первого секретаря горкома КПРФ, экс-депутата Заксобрания Петербурга Владимира Дмитриева

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама