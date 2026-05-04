Серавин заявился на праймериз в ЗакС от региональной группы № 11

Документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" с прицелом на борьбу за место в Законодательном собрании подал руководитель исполкома петербургского отделения партии Александр Серавин, следует из данных на сайте праймериз. Он намерен баллотироваться от региональной группы кандидатов № 11.

Серавин родился в Витебске в 1976 году. С 2025 года он возглавляет исполнительный комитет петербургского отделения партии "Единая Россия". В начале марта 2026 года он также вошел в состав оргкомитета партии по подготовке праймериз. До этого в 2024 году он работал советником председателя Заксобрания. В период с 2022 по 2024 год занимал должность заместителя губернатора Псковской области по внутренней политике. В 2019 году, по данным СМИ, Серавин помогал проводить избирательную кампанию Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга.

От региональной группы кандидатов № 11 выдвинулись шесть человек, в том числе замглавы МО "Сергиевское" Михаил Величко. Сейчас 11-й округ в городском парламенте представляет единоросс Валерий Гарнец. Он также заявил о своем желании баллотироваться на новый срок по этому округу.

Выборы состоятся в сентябре 2026 года. Избиратели проголосуют за депутатов Государственной думы, ЗакСа и МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль". С информацией о границах избирательных округов и о претендентах в Заксобрание можно ознакомиться на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

