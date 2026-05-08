Депутат Дмитриев пойдет на праймериз ЕР от региональной группы №22

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Дмитрий Дмитриев будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в городской парламент, обратил внимание ЗАКС.Ру. Депутат заявился на праймериз в составе региональной группы №22. В той же группе присутствует единоросс Любовь Егорова.

Сам Дмитриев вышел из КПРФ вместе с рядом других членов фракции в июне 2024 года. Как отмечал ранее ЗАКС.Ру, в последнее время депутат стал появляться на мероприятиях "Единой России". Информация о его участии в праймериз ЕР появилась несколькими днями ранее, однако до сих пор его фамилии в списке участников не было.

Дмитриев был депутатом МО "Малая Охта", затем состоял членом Территориальной избирательной комиссии №11. В 2021 году был избран депутатом Заксобрания по спискам КПРФ. Его отец, Владимир Дмитриев, ранее был первым секретарем горкома партии.

В сентябре петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и ЗакСа, также выборы пройдут в МО "Автово", а довыборы — в МО "Красненькая речка", МО "Оккервиль" и МО "Новоизмайловское". В преддверии выборов ЗАКС.Ру подготовил интерактивную карту с информацией о кандидатах и избирательных округах.

