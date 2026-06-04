Рябоконь пожелал побольше форумов в Петербурге

Петербургский международный экономический форум полезен Северной столице, заявил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в беседе с ЗАКС.Ру 4 июня. Парламентарий пожелал при этом, чтобы в городе проводилось побольше таких мероприятий.

— Городу важны мероприятия такого масштаба, когда собираются и представители бизнеса, и представители органов исполнительной власти, законодательной власти. Это такая точка объединения, где можно обменяться мнениями и узнать, что происходит в других субъектах Российской Федерации, поделиться своими наработками. Такого рода консолидация, конечно же, полезна городу. И если будет проводиться как можно больше в Санкт-Петербурге такого рода мероприятий, только будет на пользу нашему городу, — заявил Рябоконь.

Депутат также выразил радость от присутствия на форуме зарубежных гостей, в частности, из Саудовской Аравии и Индии. По его мнению, их интерес к экономике Петербурга будет полезен для города. В целом, ПМЭФ должен поспособствовать реализации глобальных проектов на территории города, полагает он.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру