Бельский остался доволен презентацией "Крестов" на петербургском стенде ПМЭФ

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский осмотрел 3 июня стенд Петербурга на ПМЭФ. В беседе с журналистами он отметил, что остался доволен планами преобразования бывшего СИЗО "Кресты", представленными на мероприятии.

— Если они реализуют до 2030 года всё, что они запланировали, конечно, появится огромное общественное пространство у нас: гостиницы, рестораны. Мне понравилось то, что там запланировано, — поделился впечатлениями Бельский.

Председатель городского парламента считает, что у планируемого общественного пространства будет "достаточно большой" потенциал благодаря соседству с другими креативными площадками. К этому он добавил, что сам объект сложный для реализации и для его реализации может потребоваться привлечение инфраструктурных кредитов.

Говоря об увиденном на ПМЭФ, Бельский заявил, что регионы России развиваются, и это касается в том числе Петербурга. По его мнению, то, что можно увидеть на стендах мероприятия, появляется и в реальной жизни города.

— Фактически это мы можем увидеть и на улицах нашего города. Здесь демонстрируется мегаполис XXI века, реализация этих проектов, мы видим, что она уже вживую есть в нашем городе, и наш город развивается как мегаполис XXI века, — сообщил журналистам спикер.

Ранее 3 июня на стенде "Шкулев Холдинг" представили новый логотип "Крестов", подготовленный студией дизайнера Артемия Лебедева. Изображение представляет собой два наложенных друг на друга креста голубого цвета, в сумме напоминающие звезду.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру