Беглов поздравил Бельского с днем рождения

Губернатор Александр Беглов днем 16 июля поздравил председателя Законодательного собрания Александра Бельского с днем рождения. В этот день спикеру петербургского парламента исполнился 51 год. Глава города опубликовал текст обращения в соцсетях. Он пожелал Бельскому здоровья и сил для продолжения законотворческой работы.

"Коренной ленинградец, многодетный отец, опытный политик — Александр Николаевич [Бельский] хорошо разбирается в актуальной городской повестке и владеет механизмами законодательного улучшения жизни петербуржцев. [...] Желаю, чтобы всегда хватало сил, здоровья и энтузиазма работать на благо родного города и его жителей", — написал Беглов.

В поздравлении губернатор также отметил совместную работу правительства Петербурга и Заксобрания, подчеркнув реализацию социальных инициатив. Среди них он упомянул расширение программы материнского капитала, отмену платы за посещение детских садов, введение электронных сертификатов на культурные мероприятия для пожилых горожан и принятие мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Бельского также поздравили члены правительства Петербурга, коллеги из Заксобрания, муниципальные депутаты и общественные деятели города. Отметим, ранее в этот день Беглов поздравил с 65-летием настоятеля петербургского Дацана Дид Хамбо-ламу Буду Бадмаева. Глава города приехал утром в буддистский храм на Приморском проспекте и вручил имениннику почетный знак "За заслуги перед Санкт‑Петербургом".

Бельский родился 16 июля 1975 года в Ленинграде. Политическую карьеру начал в 2011 году, когда был избран депутатом МО "Поселок Солнечное". С июля 2020 года по 2021 год занимал пост вице-губернатора Петербурга. В сентябре 2021 года он стал председателем Заксобрания.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру