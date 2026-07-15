Горсуд оставил в силе штраф Шишлову за репост интервью с упоминанием Навального*

Санкт-Петербургский городской суд 15 июля оставил в силе решение нижестоящей инстанции о штрафе бывшему депутату Законодательного собрания Александру Шишлову по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП), сообщили в пресс-службе партии "Яблоко". Сам Шишлов на заседание суда не пришел.

Во время заседания адвокат Андрей Чертков и защитник Виталий Исаков указали, что видеофрагмент содержал маркировку об упоминании организаций, признанных экстремистскими. Защита добавила, что срок правонарушения истек еще до вынесения решения суда. Кроме того, в решении судьи нижестоящей инстанции не сообщается, какие именно экстремистские организации Шишлов якобы пропагандировал и какую символику демонстрировал. Судья Евгений Хворов отклонил апелляцию защиты.

Бывший парламентарий пытался обжаловать решение Петроградского районного суда, по которому его оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Его признали виновным в демонстрации запрещенной символики в апреле 2026 года. Причиной стала публикация в соцсетях "яблочника" интервью основателя партии Григория Явлинского в программе "Живой гвоздь", где косвенно упоминался политик Алексей Навальный* и другие оппозиционеры.

Решение суда не позволяет Шишлову принимать участие в сентябрьских выборах. Лица, привлеченные по статье о демонстрации экстремистской символики, не могут баллотироваться на выборах любого уровня в течение года. Спустя несколько дней после рассмотрения дела Шишлов сложил депутатские полномочия. Его место в городском парламенте занял замглавы реготделения "Яблока" Дмитрий Анисимов. Санкциям по этой статье также подверглись председатель партии Николай Рыбакова, депутат Заксобрания Петербурга Ольга Штанникова и соратники "Яблока" в других регионах.

Шишлов заседал в городском парламенте с сентября 2021 года. В партии "Яблоко" он состоит с момента основания в 1993 году. С 2012 года до возвращения в Мариинский дворец был уполномоченным по правам человека в Петербурге.

В начале июля по статье о демонстрации экстремистской символики арестовали на 10 суток петербургского активиста Ярослава Кострова, планирующего участвовать в выборах в Заксобрание от "Справедливой России". Права баллотироваться также лишили главу фракции КПРФ в парламенте Ленобласти Ивана Апостолевского — его и градозащитника Олега Мухина также арестовали по этой статье. Ожидается, что сегодня, 15 июля, пройдет рассмотрение апелляции по делам Мухина и Апостолевского в Горсуде.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру