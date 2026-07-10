Бельский посетил ГАТИ и оценил работу нейросети "Городовой"

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский 10 июля поучаствовал в рабочем совещании Государственной административно-технической инспекции по цифровому развитию благоустройства и ЖКХ. Фотографиями со встречи депутат поделился в соцсетях. Бельский оценил работу Центра комплексного контроля городского хозяйства и нейросетевого комплекса "Городовой". На совещании также присутствовал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

"Отдельно познакомился с работой комплекса "Городовой". На основе искусственного интеллекта он выявляет более 20 видов нарушений. В 2025 году с его помощью было вынесено свыше 1,2 тысячи постановлений на общую сумму более 75 млн рублей. Это хороший пример того, как цифровой инструмент дает конкретный результат и дисциплинирует исполнителей", — написал Бельский.

"Городовой" используют с 2023 года сотрудники ГАТИ для выявления граффити на фасадах, ям на дорогах, нелегальных киосков и повреждений зданий. С конца лета 2025 года нейросеть борется с борщевиком. В зимний период "Городовой" выявляет наледь, снеговые шапки и сосульки на крышах домов. Центр комплексного контроля городского хозяйства ведет круглосуточный мониторинг с помощью городских камер.

Смольный экспериментирует с искусственным интеллектом, в том числе, для решения кадровых вопросов. Для этих нужд чиновники используют программного робота "Геннадий" и нейросеть "Вера". О том, как проходят испытания искусственного интеллекта, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Бельский