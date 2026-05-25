ГАТИ отчиталась о первом выявленном с помощью ИИ борщевике

Собственника частной территории в Московском районе Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за бесконтрольное распространение борщевика Сосновского на участке, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции 25 мая. Это первый случай привлечения к ответственности за инвазивное растение в этом сезоне. Правонарушение выявили с помощью нейросети "Городовой".

Пресс-служба ГАТИ отдельно подчеркнула заслуги нейросетей в выявлении вредного растения. Как уточнили в ведомстве, ИИ отреагировал на знакомый вид во время технической остановки автомобиля.

"Несмотря на появление человека в кадре во время технической остановки автомобиля, нейросеть продолжила анализ видеопотока и зафиксировала опасное растение. В постановление вошел отдельный кадр автоматической фиксации", – говорится в сообщении ГАТИ.

За 2025 год в Петербурге штрафы за борщевик выписали девяти собственникам земельных участков. Сумма взысканий составила 800 тысяч рублей.

Нейросетевой комплекс "Городовой" научилась выявлять борщевик Сосновского в конце лета 2025 года. Также чиновники Смольного применяют эту технологию для обнаружения сосулек на крышах домов, граффити и нелегальных киосков.

Константин Леньков / Фото: ГАТИ