В Петербурге произошел сбой в оплате парковок

Представители городского центра управления парковками Петербурга 24 мая в 16:36 сообщили о сбоях при оплате парковочных сессий. В ведомстве не объяснили, каким способом сейчас можно оплатить парковку в городе. О причинах перебоев не доложили.

"Информируем о возможных затруднениях при оплате парковочных сессий в связи со сбоем. Фиксация в зоне платной парковки приостановлена", - заявили в городском центре управления парковками.

Предположительно, неполадки не связаны с нарушением работы мобильного интернета. Судя по данным сайта Downdetector, 24 мая горожане редко жаловались на проблемы с загрузкой интернет-сервисов.

В середине апреля петербургских водителей предупреждали о сбоях при оплате парковки. Тогда неполадки были вызваны перебоями в работе мобильного интернета. Автомобилисты могли совершить оплату через паркоматы, приложения "Парковки России" и "Парковки Санкт-Петербурга", а также по СМС.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру