Петербургских водителей предупредили о возможных сбоях при оплате парковки

Утром 13 апреля в Петербурге возможны сбои при оплате парковки через мобильный интернет, предупредили в Городском центре управления парковками. Из-за перебоев в работе мобильного интернета может не пройти оплата через банковские карты, не привязанные к парковочному счету в приложении "Парковки Санкт-Петербурга". О причинах возможного возникновения сбоев в ведомстве не сообщили.

"При оплате через мобильный интернет наблюдаются затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счёту, в том числе СБП", - заявили представители ведомства.

В организации напомнили про другие способы оплаты парковки: через паркоматы, СМС по номеру 3065, приложения "Парковки России" и "Парковки Санкт-Петербурга" при оплате с парковочного счета и привязанной банковской карты.

Петербуржцы утром 13 апреля жаловались на медленную работу мобильного интернета, связанную с введением режима воздушной опасности в небе над Ленобластью. Угроза БПЛА продолжалась более двух часов. Воздушную опасность также объявили в соседней Псковской области.

