Утром в Ленобласти объявляли об угрозе БПЛА

В Ленинградской области утром 13 апреля власти предупреждали об угрозе атаки беспилотников. Режим воздушной опасности действовал с 07:54 до 10:15. Кроме того, утром объявили о возможной опасности в соседней Псковской области.

Также Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Утром 13 апреля жители Петербурга и Ленобласти жаловались на проблемы с загрузкой сервисов. Судя по данным Downdetector, из Петербурга за последние сутки поступило более трех тысяч жалоб на медленную работу мобильного интернета.

Аэропорт Пулково утром 13 апреля работал в штатном режиме. По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Пскова и Нижнего Новгорода. В 10:05 аэропорт Пскова начал принимать и отправлять суда по расписанию.

В последний раз Ленинградская область подвергалась атаке БПЛА 7 апреля. Тогда над регионом уничтожили 22 беспилотника.

Регулярные атаки БПЛА на Ленобласть начались в середине марта. Более 70 летательных аппаратов уничтожили над регионом 23 марта. Это одна из самых мощных атак БПЛА на Ленобласть с начала специальной военной операции.

