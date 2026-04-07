Новости 7 апреля 2026, 10:23

Ночью над Ленобластью сбили 22 БПЛА

Силы ПВО в ночь на 7 апреля перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. Режим воздушной опасности действовал более четырех часов - с 03:44 до 07:10.

В 04:35 в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщила Росавиация. В штатном режиме аэропорт начал работать примерно через три часа.

По данным Минобороны, в ночь с 6 по 7 апреля силы ПВО уничтожили 45 беспилотников над территориями Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Брянской, Волгоградской и Пензенской областей, а также в небе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией Ленобласти.

С середины марта Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. Утром 5 апреля силы ПВО перехватили и сбили 19 БПЛА. Дрозденко сообщил, что в результате воздушной атаки беспилотников никто не пострадал. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


