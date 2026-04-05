Утром над Ленобластью сбили 19 БПЛА

Над Ленинградской областью утром 5 апреля уничтожили 19 беспилотников, передает губернатор региона Александр Дрозденко в своих соцсетях. Режим воздушной опасности действовал более двух часов. В результате атаки никто не пострадал.

В 4:59 утра в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. В штатном режиме аэропорт начал работать примерно через три часа.

По данным Минобороны, с 22:00 4 апреля по 8:00 5 апреля силы ПВО ликвидировали 87 летательных аппаратов в небе над Россией. Кроме Ленобласти, атаки отражали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской областях, а также в Республике Мордовии и в Крыму.

С марта Ленобласть регулярно подвергается атакам беспилотников. В ночь с 2 на 3 апреля над регионом сбили 7 летательных аппаратов. Тогда два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в поселке имени Морозова Всеволожского района. Дрозденко сообщил, что их жизни и здоровью ничего не угрожало.

